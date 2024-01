OSE Immunotherapeutics fait un point d’étape sur les avancées de son portefeuille clinique et les perspectives 2024

Nantes, France – le 19 janvier 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) fait un point d’étape sur les avancées de son portefeuille de produits cliniques en 2023 et présente des perspectives ouvertes en 2024.



Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : « La Société dispose d’un portefeuille riche de 5 produits en développement clinique avec de belles avancées obtenues en 2023 et des étapes clés attendues en 2024. Nos programmes précliniques sont axés autour de 3 plateformes d’immunothérapie, source d’innovations en immuno-oncologie et maladies inflammatoires liées aux cellules myéloïdes ou aux lymphocytes T. L’ensemble du portefeuille permet de générer des revenus venant d’accords industriels existants et l’avancée de produits propriétaires, en clinique et en préclinique, est une source de revenus futurs sur des marchés à forts besoins médicaux. L’ambition que nous partageons au sein d’OSE est de créer de la valeur en menant nos deux actifs avancés en phase 2 et en phase 3 jusqu’à un point d’inflexion clinique permettant un accord structurant. Nous allons par ailleurs renforcer la stratégie d’accords et de revenus récurrents en s’adossant à des partenaires pharmaceutiques reconnus dans les marchés concernés pour nos autres programmes d’innovation first-in-class. L’ensemble des éléments mis en place ces 12 derniers mois va permettre de concrétiser dans les semaines et les mois à venir la trajectoire de ..."