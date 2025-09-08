 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 726,00
+0,59%
OSE Immunotherapeutics fait le point sur une procédure judiciaire
information fournie par AOF 08/09/2025 à 18:09

(AOF) - Avant son Assemblée générale annuelle des actionnaires, programmée le 30 septembre, OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les procédures en cours. La société de biotechnologie a indiqué que le Tribunal de commerce de Nantes a mis en délibéré l’affaire concernant la régularité de la déclaration d’action de concert par un groupe d’actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

OSE IMMUNO
5,9000 EUR Euronext Paris +0,34%
