OSE Immunotherapeutics fait le point sur une procédure judiciaire

(AOF) - Avant son Assemblée générale annuelle des actionnaires, programmée le 30 septembre, OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les procédures en cours. La société de biotechnologie a indiqué que le Tribunal de commerce de Nantes a mis en délibéré l’affaire concernant la régularité de la déclaration d’action de concert par un groupe d’actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre prochain.
