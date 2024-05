OSE Immunotherapeutics fait le point sur ses avancées et sur la stratégie de croissance de la Société

• Trois accords pharmaceutiques signés au cours des trois derniers mois :



- Un nouveau partenariat stratégique avec AbbVie pour développer OSE-230, un programme préclinique innovant first-in-class dans le traitement de l’inflammation chronique.



- Une extension majeure du partenariat avec Boehringer Ingelheim :

- Un amendement à l’accord de licence et de collaboration sur les programmes anti-SIRPα first-in-class déjà développés en immuno-oncologie ; démarrage d’une

Phase 2 dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM) prévu dans le courant de l’année.

- Lancement d’un nouveau programme préclinique via une acquisition d’actif issu de la plateforme cis-targeting anti-PD1/cytokine d’OSE.



• Position financière solide pour soutenir jusqu’en 2027 la mise en place d’une stratégie intégrant le récent financement public « France 2030 » pour l’étude clinique pivot de

Phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon.



• Des nouveaux candidats administrateurs, dotés d’une expérience internationale, pour soutenir les prochaines étapes de croissance de la Société, présentés à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.