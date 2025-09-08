OSE Immunotherapeutics fait le point sur les procédures en cours avant l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 30 septembre 2025

NANTES, France – 8 septembre 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce qu’à la suite de l’audience tenue aujourd’hui devant le Tribunal de commerce de Nantes dans le cadre de la procédure dite « à bref délai », le Tribunal a mis en délibéré l’affaire concernant la régularité de la déclaration d’action de concert par un groupe d’actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre 2025.



Cette procédure vise à préserver l’intégrité du processus de vote lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 30 septembre 2025. Elle a pour objectif de garantir que tous les actionnaires puissent exercer leurs droits de vote dans des conditions équitables, transparentes et éclairées — des principes fondamentaux de la démocratie actionnariale. L’examen du Tribunal porte sur la régularité de l’action de concert déclarée en mai 2025 par le groupe d’actionnaires minoritaires.



OSE Immunotherapeutics réaffirme son engagement à défendre les intérêts de la Société et de l’ensemble de ses actionnaires, et publiera toutes les informations sur ce sujet dès qu’elles seront disponibles.