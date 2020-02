OSE Immunotherapeutics et MAbSilico signent un accord de collaboration portant sur l'intelligence artificielle appliquée au développement d'anticorps thérapeutiques

o Capitaliser sur l'intelligence artificielle pour développer des anticorps monoclonaux, incluant des bispécifiques innovants (plateforme BiCKI®)

o Une collaboration de 3 ans sur 6 programmes d'anticorps



Nantes, le 12 février 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce la signature d'un contrat de collaboration avec la société innovante MAbSilico (Tours, France), spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle pour la découverte et la caractérisation des anticorps thérapeutiques.



Grâce à cet accord de collaboration, OSE Immunotherapeutics va intégrer les approches innovantes proposées par MAbSilico, basées sur l'intelligence artificielle, dans ses procédés de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques. Ces solutions, déjà testées et validées par OSE Immunotherapeutics, vont être appliquées dans 6 de ses nouveaux programmes de développement, notamment un programme sur des nouveaux anticorps bispécifiques issus de la plateforme BiCKI®. L'intelligence artificielle et la simulation numérique permettent de guider la découverte, la caractérisation et l'optimisation de nouvelles biomolécules, réduisant ainsi à la fois le temps de développement et le risque d'échec dans la phase préclinique.