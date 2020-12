OSE Immunotherapeutics et le CHU de Nantes annoncent le démarrage d'une étude clinique de Phase 1/2 avec FR104, immunothérapie antagoniste du CD-28, chez les patients ayant reçu une transplantation rénale

o Une étude clinique menée sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

o OSE Immunotherapeutics fournira son produit FR104

o La réaction immunitaire post-greffe, un enjeu thérapeutique clé pour les patients et une nouvelle indication de développement clinique pour FR104



Nantes, le 3 décembre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes annoncent que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et le Comité de Protection des Personnes (CPP) ont donné leur autorisation pour démarrer un essai clinique de Phase 1/2 évaluant FR104, anticorps monoclonal antagoniste du CD-28, administré pour la première fois chez des patients ayant reçu une transplantation rénale. Cette étude sera menée dans le cadre d'un accord de collaboration entre OSE Immunotherapeutics et le CHU de Nantes.