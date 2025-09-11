OSE Immunotherapeutics et la Fondation FoRT annoncent la fin du recrutement dans Combi-TED, l’étude clinique de Phase 2 évaluant Tedopi® en combinaison avec nivolumab ou docétaxel dans le cancer du poumon non à petites cellules

• Un total de 105 patients HLA-A2 positifs inclus dans cette étude évaluant la combinaison de Tedopi® avec un inhibiteur de point contrôle anti-PD1 ou avec une chimiothérapie en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules, après une première ligne de chimio-immunothérapie.

• Premiers résultats attendus au deuxième semestre 2026.



NANTES, France – ROME, Italie - 11 septembre 2025, 18 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie dédiée au développement de thérapies innovantes en immuno-oncologie et immuno-inflammation, et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale), annoncent aujourd’hui la fin du recrutement des patients dans l’essai clinique de Phase 2 évaluant Tedopi®, vaccin thérapeutique contre le cancer à base de néo-épitopes, en combinaison avec nivolumab ou avec docétaxel chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



L’essai clinique (NCT04884282) est promu et mené par la Fondation italienne FoRT dans des sites cliniques en Italie, en France et en Espagne.