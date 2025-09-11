 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OSE Immunotherapeutics et la Fondation FoRT annoncent la fin du recrutement dans Combi-TED, l’étude clinique de Phase 2 évaluant Tedopi® en combinaison avec nivolumab ou docétaxel dans le cancer du poumon non à petites cellules
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 18:00

• Un total de 105 patients HLA-A2 positifs inclus dans cette étude évaluant la combinaison de Tedopi® avec un inhibiteur de point contrôle anti-PD1 ou avec une chimiothérapie en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules, après une première ligne de chimio-immunothérapie.
• Premiers résultats attendus au deuxième semestre 2026.

NANTES, France – ROME, Italie - 11 septembre 2025, 18 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie dédiée au développement de thérapies innovantes en immuno-oncologie et immuno-inflammation, et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale), annoncent aujourd’hui la fin du recrutement des patients dans l’essai clinique de Phase 2 évaluant Tedopi®, vaccin thérapeutique contre le cancer à base de néo-épitopes, en combinaison avec nivolumab ou avec docétaxel chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

L’essai clinique (NCT04884282) est promu et mené par la Fondation italienne FoRT dans des sites cliniques en Italie, en France et en Espagne.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,0250 EUR Euronext Paris -1,63%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank