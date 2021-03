o Un essai clinique mené sous la promotion du groupe coopérateur en oncologie ARCAGY - GINECO, avec le soutien de Merck Sharp & Dohme Corp. - une filiale de Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, États-Unis - et OSE Immunotherapeutics.

o Une étude pour explorer le potentiel de Tedopi® dans une nouvelle indication de cancer à fort besoin médical.



Nantes, le 15 mars 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), et le groupe coopérateur français ARCAGY-GINECO annoncent que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et le Comité de Protection des Personnes (CPP) ont donné leur autorisation pour démarrer un nouvel essai clinique de Phase 2 évaluant Tedopi® chez des patientes en rechute d'un cancer de l'ovaire (essai TEDOVA). Tedopi® sera évalué en monothérapie et en combinaison avec Keytruda® (pembrolizumab), un checkpoint inhibiteur de Merck, en traitement de maintenance après chimiothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire.