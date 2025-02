OSE Immunotherapeutics: données précliniques positives contre la colite chronique

AOF - EN SAVOIR PLUS

" (...) ces dernières données précliniques sur la combinaison de l'inhibition des mécanismes inflammatoires en amont (IL-7) et en aval (IL-23) élargissent et renforcent le positionnement potentiel de notre candidat médicament first-in-class dans le paysage thérapeutique de l'immuno-inflammation" a déclaré Nicolas Poirier, directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a présenté des données précliniques positives sur la combinaison de l’anti-IL-7 récepteur (IL-7R) avec des anticorps monoclonaux (mAb) anti-IL-12/23 dans la colite chronique, au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization) qui se tient à Berlin du 19 au 22 février 2025.

