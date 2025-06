OSE Immunotherapeutics dévoile plusieurs ambitions dont une potentielle cotation au Nasdaq

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a présenté ses ambitions en matière de croissance à long terme et de création de valeur durable pour les actionnaires et la société au sens large. La société de biotechnologie a commencé par rappeler les résultats positifs obtenus pour ses deux actifs phares : le Lusvertikimab et Tedopi " qui ont le potentiel de redéfinir les standards de soins dans de nombreuses maladies en immuno-inflammation et en immuno-oncologie " selon Nicolas Poirier, le directeur général de la société.

Il ajoute que " l'heure est venue de bâtir une entreprise internationale plus ambitieuse et de libérer tout le potentiel de création de valeur à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes ".

Pour y parvenir, OSE Immunotherapeutics va s'appuyer sur le développement du Lusvertikimab en s'appuyant sur un nouveau biomarqueur prédictif, ouvrir une nouvelle ère pour les vaccins contre le cancer avec Tedopi, en bonne voie pour l'enregistrement, et poursuivre la transformation de la société.

De son côté, Didier Hoch, le président du conseil d'administration, rappelle que la stratégie de la société repose sur trois piliers : maintenir son leadership scientifique, développer des alliances stratégiques et garantir une gestion financière rigoureuse pour assurer une croissance durable. Pour atteindre ces objectifs, la société va explorer plusieurs options, comme le développement des partenariats, les alliances stratégiques, les investissements internationaux, et une éventuelle cotation au Nasdaq.

