OSE Immunotherapeutics annonce une publication sur CLEC-1, point de contrôle immunitaire innovant, dans la revue à Comité de lecture Journal of Immunology

Nantes, France, le 2 avril 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la publication dans la revue à Comité de lecture Journal of Immunology (1) de nouvelles données sur son programme de recherche ‘first-in-class’ CLEC-1, une cible innovante de point de contrôle immunitaire myéloïde dans l’immunothérapie du cancer.

La collaboration académique menée avec l’équipe du Dr Elise Chiffoleau au Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie de Nantes (1) a permis d’identifier CLEC-1, un récepteur exprimé par les cellules myéloïdes, comme un point de contrôle inhibant les fonctions clés de ces cellules myéloïdes et l’activation croisée des lymphocytes T, limitant ainsi la réponse immunitaire antitumorale. L’article publié dans Journal of Immunology rapporte que ce travail de recherche collaboratif a confirmé et renforcé le potentiel de CLEC-1 comme un point de contrôle immunitaire myéloïde innovant contrôlant aussi les réponses immunitaires inflammatoires aiguës.