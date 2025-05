OSE Immunotherapeutics annonce une collaboration stratégique sur des technologies pionnières dans le domaine de l’ARNm

OSE Immunotherapeutics, chef de file d’un consortium français aux côtés d’Inside Therapeutics et du laboratoire MiNT (Université d’Angers), obtient un financement de 1,3 million d’euros de Bpifrance et de la Région Pays de la Loire



NANTES, France, 21 mai 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui une collaboration stratégique avec la société Inside Therapeutics, basée à Angoulême/Bordeaux, et le laboratoire MiNT, basé à Angers, pour développer des thérapies à base d'ARNm et accélérer le développement de nanomédicaments. Dans le cadre de l’appel à projets collaboratifs « I-Démo régionalisé », OSE Immunotherapeutics a bénéficié d’un financement non dilutif de 1,3 M€ dans le cadre du plan « France 2030 », opéré par Bpifrance pour l’État et la Région Pays de la Loire.