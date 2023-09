OSE Immunotherapeutics annonce ses résultats semestriels 2023 et fait le point sur ses avancées

Principaux éléments financiers



• Visibilité financière assurée pour les 12 prochains mois, soit jusqu’au 4ème trimestre 2024, soutenue par un financement supplémentaire sécurisé au 1er semestre 2023 et une réduction des dépenses opérationnelles.

• Position de trésorerie de 15 millions d’euros au 30 juin 2023, complétée par le crédit d’impôt recherche de 5,4 millions d’euros et un financement supplémentaire de près de 14 millions d’euros sécurisé après le 1er semestre 2023, incluant une augmentation de capital de 11,6 millions d’euros à travers le bridge financier annoncé au 2ème trimestre 2023 et amendé (1) en septembre 2023 pour soutenir les programmes cliniques.