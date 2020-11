OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ANNONCE LE VIF SUCCÈS D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 18,6 MILLIONS D'EUROS AU MOYEN D'UN PLACEMENT PRIVÉ

Opération sursouscrite près de 2,5 fois par rapport à l'objectif minimum initial



Nantes, France, 18 novembre 2020, 7H30 (CET) - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (Euronext - FR0012127173 - OSE ou la "Société"), société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes, annonce aujourd'hui la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par un placement privé auprès de 25 investisseurs qualifiés français et internationaux, dont une large majorité de nouveaux actionnaires, et réalisée par la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 18,6 millions d'euros (l'"Offre").



Grâce à cette levée de fonds, la Société renforce sa visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2022.