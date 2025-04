OSE Immunotherapeutics annonce la sélection de plusieurs abstracts pour présentation à l’ASCO 2025

Présentations sur l’actif propriétaire Tedopi® et sur deux inhibiteurs de SIRPα développés en partenariat avec Boehringer Ingelheim



NANTES, France, 23 avril 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce que plusieurs abstracts sur des actifs innovants de la Société ont été sélectionnés pour présentation à la conférence de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 1er au 5 juin 2025 à Chicago, Illinois.