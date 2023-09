OSE Immunotherapeutics annonce la publication des résultats positifs de phase 3 de son vaccin contre le cancer chez des patients atteints d’un cancer du poumon en résistance à l’immunothérapie dans « Annals of Oncology »

La revue médicale leader ‘Annals of Oncology’ rapporte les résultats revus par un Comité de lecture d’un essai clinique de phase 3 randomisé comparant Tedopi® en monothérapie, un vaccin « prêt à l’emploi » contre le cancer à base d’épitopes, à une chimiothérapie chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CPNPC) en résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle (IPC), avec des données cliniques statistiquement significatives et cliniquement pertinentes sur :

- La survie globale,

- La tolérance,

- Et la qualité de vie.



Nantes, France – le 11 septembre 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la publication, revue par un Comité de lecture, dans ‘Annals of Oncology’* des résultats de l’essai clinique de phase 3 randomisé (Atalante-1**) de Tedopi®, vaccin contre le cancer à base d’épitopes administré en monothérapie chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique, en 3ème ligne de traitement en résistance secondaire aux IPCs.