OSE Immunotherapeutics annonce la délivrance d'un premier brevet européen protégeant OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'IL-7

Ce brevet protège OSE-127/S95011 et ses applications thérapeutiques jusqu'en 2037



Nantes, le 17 février 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), renforce la propriété intellectuelle d'OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'interleukine-7 (IL-7R), avec la délivrance d'un premier brevet par l'Office Européen des Brevets (OEP) qui protège le produit et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires jusqu'en 2037.



"Ce nouveau brevet européen confirme le mécanisme innovant et différenciant d'OSE-127/S95011 qui cible l'IL-7R et présente des propriétés purement antagonistes, et renforce le portefeuille mondial de brevets du produit. Cette délivrance arrive juste après l'inclusion du premier patient, fin 2020, dans l'étude de phase 2 en cours qui évalue OSE-127/S95011 chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique. Cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin touche 3,3 millions de personnes aux États-Unis, en Europe et au Japon1. Très invalidante, elle impacte lourdement la qualité de vie des patients malgré des traitements qui agissent sur les symptômes cliniques. Avec seulement 25-30 % des patients en rémission2 et 15 % ne répondant à aucun traitement et pour lesquels la chirurgie est le dernier recours3, une large population de patients est en attente de nouvelles options thérapeutiques », commente Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.