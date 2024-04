OSE Immunotherapeutics annonce l’entrée en vigueur de la licence mondiale pour développer un anticorps monoclonal innovant dans le traitement de l’inflammation chronique

Nantes, France, le 16 avril 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société d’immunothérapies au stade clinique, annonce la fin de la période d’attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act relative à la licence mondiale octroyée à AbbVie pour le développement d’OSE-230, un anticorps monoclonal au stade préclinique, dans la résolution de l’inflammation chronique et sévère.



Dans le cadre de l’accord de partenariat annoncé le 28 février 2024, OSE Immunotherapeutics a octroyé une licence mondiale exclusive à AbbVie pour développer OSE-230, un anticorps monoclonal conçu pour la résolution de l’inflammation chronique.



Selon les termes de cet accord, OSE Immunotherapeutics recevra maintenant le paiement initial prévu de 48 millions de dollars. De plus, OSE Immunotherapeutics pourra recevoir jusqu’à 665 millions de dollars supplémentaires en paiements d’étapes de développement, réglementaires et de commercialisation et des redevances potentielles échelonnées sur les ventes nettes mondiales d’OSE-230.