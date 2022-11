OSE Immunotherapeutics annonce l’attribution d’un Prix pour une présentation orale sur OSE-127 dans la leucémie aiguë lymphoblastique

Nantes, France – 3 novembre 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a le plaisir d’annoncer que son programme de recherche sur OSE-127 dans la leucémie a été sélectionné pour une présentation orale au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematology) (Nouvelle Orléans, Louisiane - du 10 au 13 décembre 2022). Cette présentation à venir a par ailleurs reçu un « Abstract Achievement Award », un prix fondé sur le mérite attribué par le comité des pairs.



Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes très honorés par la reconnaissance et l’intérêt portés par la prestigieuse Société Américaine d’Hématologie à notre programme de recherche sur les leucémies. Ce Prix est le résultat de notre fructueuse collaboration avec l’Université de Kiel qui vise à évaluer, dans des modèles de xénogreffes avec des cellules issues de patients, le potentiel thérapeutique d’OSE-127 à cibler et bloquer l’expression élevée et dérégulée du récepteur à l’IL-7 chez plus de 80 % des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B ou T ».