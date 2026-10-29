OSE Immunotherapeutics annonce des résultats positifs complémentaires de l'étude de Phase 2 randomisée Combi-TED de Tedopi® (OSE2101) dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique

• Résultats finaux positifs pour le critère principal et plusieurs critères secondaires présentés par le Pr Federico Cappuzzo, PhD, le 25 octobre 2026 au congrès annuel de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) à Madrid
• Le taux de survie globale à 12 mois et la survie globale sont supérieurs pour les combinaisons de Tedopi® et de la chimiothérapie docétaxel ou de l’immunothérapie nivolumab
• OSE Immunotherapeutics organisera un webcast avec des experts internationaux du cancer du poumon le 4 novembre 2026
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