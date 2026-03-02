OSE Immunotherapeutics annonce des changements stratégiques
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 18:13
Partant, la société de biotechnologies met en pause le développement d'OSE-230, afin de concentrer ses ressources sur les actifs à fort potentiel et en phase avancé comme le Lusvertikimab (OSE-127) et Tedopi.
OSE Immunotherapeutics précise que ces deux produits devraient générer plusieurs jalons cliniques au cours des trois prochaines années.
En outre, Boehringer Ingelheim, partenaire stratégique majeur de la biotech nantaise, a annoncé d'arrêter le développement de BI 770371 dans la MASH (une maladie chronique du foie) à l'issue d'un essai de phase 2 n'ayant pas démontré d'efficacité dans cette indication.
Pour Marc Le Bozec, directeur général d'OSE Immunotherapeutics, "ces décisions marquent une évolution disciplinée de notre portefeuille. En nous retirant de certains programmes précoces pour lesquels nous n'attendions pas de points d'inflexion de valeur significatifs sur notre plan stratégique à trois ans, nous concentrons nos ressources là où OSE peut créer la plus grande valeur à court terme. Ce recentrage renforce notre capacité à délivrer des résultats cliniques en phase avancée, à sécuriser des partenariats structurants et à accélérer Tedopi et lusvertikimab, actifs clés de notre feuille de route 2026-2028. En parallèle, la société continue d'évaluer activement ses options de financement afin de soutenir pleinement la progression de son portefeuille clinique en phase avancée".
