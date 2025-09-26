OSE Immuno signe un partenariat stratégique avec Inserm Transfert et la fac de Nantes
26/09/2025
Ce partenariat public-privé s'appuie sur l'Immunotherapy Innovation Hub de Nantes et vise à transformer des découvertes académiques en programmes industriels. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier et d'un accompagnement dédié.
Pascale Augé, présidente du directoire d'Inserm Transfert, souligne l'importance de 'renforcer les synergies entre recherche académique et biotechs françaises'. Frédéric Jacquemin, vice-président Innovation et Partenariats de l'Université de Nantes, met quant à lui en avant 'la complémentarité des expertises pour stimuler l'innovation thérapeutique'.
Valeurs associées
|5,9100 EUR
|Euronext Paris
|-1,25%
