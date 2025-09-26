 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OSE Immuno signe un partenariat stratégique avec Inserm Transfert et la fac de Nantes
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 15:40

OSE Immunotherapeutics annonce la conclusion d'un accord de partenariat avec Inserm Transfert, représentant l'Inserm, et l'Université de Nantes pour accélérer le développement de projets innovants en immunothérapie appliquée à l'oncologie, l'inflammation et l'auto-immunité.

Ce partenariat public-privé s'appuie sur l'Immunotherapy Innovation Hub de Nantes et vise à transformer des découvertes académiques en programmes industriels. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier et d'un accompagnement dédié.

Pascale Augé, présidente du directoire d'Inserm Transfert, souligne l'importance de 'renforcer les synergies entre recherche académique et biotechs françaises'. Frédéric Jacquemin, vice-président Innovation et Partenariats de l'Université de Nantes, met quant à lui en avant 'la complémentarité des expertises pour stimuler l'innovation thérapeutique'.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
5,9100 EUR Euronext Paris -1,25%
