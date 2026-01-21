OSE Immuno salue le succès réglementaire du pegrizeprument aux Etats-Unis
OSE Immunotherapeutics annonce prendre acte de l'annonce faite par son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, selon laquelle la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au pegrizeprument (VEL-101) pour la prévention du rejet d'organe chez les patients subissant une transplantation hépatique.
Pour rappel, ce fragment d'anticorps monoclonal, initialement développé par OSE avait été licencié à Veloxis Pharmaceuticals en 2021. Cette désignation de la FDA constitue un levier de croissance majeur, soulignant le caractère innovant du produit qui vise à améliorer la survie des greffons.
Selon Sonya Montgomery, directrice du développement chez OSE Immunotherapeutics, "cette désignation souligne le besoin d'options améliorées en transplantation d'organes solides".
Si Veloxis assure désormais l'intégralité du développement mondial et de la future commercialisation, cette avancée valide la pertinence du portefeuille de projets d'OSE et renforce le potentiel de revenus futurs liés à cet actif thérapeutique.
