OSE Immuno: reçoit un financement de 1,5 ME de Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui que la Société a reçu un financement non dilutif de 1,5 million d'euros de Bpifrance - Direction Régionale de Nantes.



Ce financement vise à accélérer le développement d'un test diagnostique compagnon innovant basé sur un simple échantillon sanguin.



Il doit permettre d'identifier les patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), éligibles à un traitement par Tedopi® (le vaccin contre le cancer du poumon non à petites cellules de OSE Immuno) dans le prochain essai clinique pivot de phase 3 en préparation.



L'objectif de cette étape finale du développement clinique est de confirmer l'efficacité et la tolérance de Tedopi® en seconde ligne de traitement après échec des inhibiteurs de points de contrôle (IPC) chez des patients atteints d'un CPNPC HLA-A2 positifs.







