 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,00
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OSE Immuno reçoit le feu vert de l'IDMC pour la poursuite de l'essai ARTEMIA
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 18:21

OSE Immunotherapeutics annonce la recommandation positive du Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC) pour poursuivre sans modification l'essai pivot international de Phase 3 ARTEMIA évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules. Le comité a examiné les données de sécurité, l'avancement de l'étude et les critères d'efficacité, conformément au protocole.
Le Dr Silvia Comis, Chief Clinical and Medical Research Officer, se félicite de cette décision, précisant qu'au moment de la réunion début octobre, 102 patients étaient randomisés et que le total se rapproche désormais de 120, en ligne avec les objectifs 2025.
L'essai compare Tedopi en monothérapie au docétaxel chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un cancer métastatique résistant aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Conduit en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ARTEMIA vise à fournir des données confirmatoires en vue d'un dépôt réglementaire.
La prochaine revue de l'IDMC est prévue au 1er trimestre 2026, la fin du recrutement fin 2026 et les résultats de survie globale au 1er trimestre 2028.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
5,7000 EUR Euronext Paris +1,97%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank