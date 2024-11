Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: présente des résultats positifs dans la RCH information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui des résultats positifs de la phase d'induction de CoTikiS, l'étude de Phase 2 randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, avec Lusvertikimab (OSE-127) démontrant une forte efficacité et un profil de sécurité favorable dans la rectocolite hémorragique active (RCH) modérée à sévère.



L'étude de Phase 2 CoTikiS randomisée et en double aveugle, a évalué l'efficacité et la tolérance de Lusvertikimab versus placebo chez 136 patients atteints de RCH active modérée à sévère, en échec ou en perte de réponse à un (des) traitement(s) antérieur(s).



CoTikiS est une étude de 50 semaines, comprenant une période d'induction de 10 semaines évaluant deux doses (450 mg et 850 mg) de Lusvertikimab contre placebo, suivie d'une période supplémentaire en ouvert (OLE) de 24 semaines au cours de laquelle tous les sujets ont reçu des perfusions toutes les 4 semaines Lusvertikimab 850 mg et une période de suivi de sécurité de 16 semaines sans traitement.



Pour toutes les doses et dans tous les groupes de patients, Lusvertikimab a démontré un profil favorable de tolérance et de sécurité pendant la période d'induction et pendant les 24 semaines supplémentaires d'extension du traitement (34 semaines au total) sans signal de sécurité spécifique identifié.



'Il s'agit de la première étude d'efficacité positive d'un anticorps monoclonal anti-IL7R, ouvrant la voie au développement d'un antagoniste IL-7 potentiel first-in-class dans les maladies auto-immunes et inflammatoires' indique le groupe.





Valeurs associées OSE IMMUNO 11,00 EUR Euronext Paris +7,42%