Ose Immuno: nouveau brevet US protégeant Tedopi jusqu'à 2037 information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) lui a délivré un nouveau brevet protégeant Tedopi®, son vaccin thérapeutique contre le cancer, pour le traitement de certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules.



Ce nouveau brevet renforce la valeur de Tedopi® et assure la protection du produit aux États-Unis jusqu'en 2037.



Cette protection supplémentaire de Tedopi®, l'actif clinique le plus avancé d'OSE Immunotherapeutics, renforce la valeur du portefeuille de produits de la Société.





