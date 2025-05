OSE Immuno: des données à présenter à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce que son partenaire Boehringer Ingelheim présentera des premières données cliniques issues de deux essais en cours, au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) prévu à Chicago du 30 mai au 3 juin.



Dans une étude de phase 1b, BI 765063, combiné à ezabenlimab et cetuximab, a démontré un profil de tolérance favorable et des signaux d'efficacité potentiellement prometteurs dans le carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou récidivant ou métastatique.



Par ailleurs, il indique que dans un essai de phase 1, son BI 770371 a montré une bonne tolérance en monothérapie et en association avec ezabenlimab, dans un essai d'escalade de dose chez des patients atteints de tumeurs solides avancées.





Valeurs associées OSE IMMUNO 6,0700 EUR Euronext Paris -4,56%