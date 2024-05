Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE: accord étendu avec Boehringer Ingelheim, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le titre OSE Immunotherapeutics signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris mercredi suite à l'annonce d'une extension 'majeure' de sa collaboration avec Boehringer Ingelheim.



La société biotechnologique française et le groupe biopharmaceutique allemand expliquent vouloir développer ensemble des traitements de premier ordre ('first-in-class') dans le cancer et dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.



Dans le détail, deux nouveaux projets vont venir s'ajouter aux programmes déjà en cours de développement dans l'immuno-oncologie.



Le premier concerne l'ouverture d'un nouveau domaine thérapeutique pour l'actif déjà développé en partenariat, avec un plus grand nombre de patients à la clé, tandis que le second porte sur l'acquisition d'un nouvel actif.



Aux termes de l'accord, OSE recevra un paiement à la signature de 13,5 millions d'euros et un versement d'étape potentiel à court terme de 17,5 millions d'euros.



Concernant les deux programmes en cours, les deux partenaires ont convenu d'un rachat partiel des futures royalties et d'un paiement unique de 25,3 millions d'euros.



'De fait, OSE Immuno est susceptible de recevoir plus de 56 millions d'euros à court terme en provenance de Boehringer Ingelheim', soulignent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Par ailleurs, Boehringer Ingelheim bénéficiera d'une option de rachat supplémentaire lors d'un développement ultérieur qui déclenchera un paiement unique ainsi que l'augmentation d'un paiement d'étape sur les ventes.



Tous les autres paiements d'étapes de développement, réglementaires et sur les ventes jusqu'à 1,1 milliard d'euros sont en revanche maintenus, comme convenu entre les parties dans leur accord initial.



Vers 9h30, l'action de la biotech nantaise grimpait de 15%. Porté notamment par sa licence mondiale conclue avec le géant américain AbbVie, le titre gagne près de 95% depuis le début de l'année.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +13.64%