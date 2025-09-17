Oruka Therapeutics bondit après les résultats positifs d'une étude de phase précoce sur un médicament contre le psoriasis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Oruka Therapeutics ORKA.O ont bondi de 20,22% pour atteindre leur plus haut niveau depuis 8 mois, soit 17,91 dollars

** L'action est prête pour sa meilleure journée depuis août 2024, si les gains se maintiennent ** La société déclare que son médicament expérimental, ORKA-001, a été bien toléré avec un profil d'innocuité favorable pour le traitement des maladies chroniques de la peau, y compris le psoriasis en plaques, dans les données provisoires des essais de stade précoce

** Le psoriasis est une maladie auto-immune non contagieuse qui provoque une réaction excessive du système immunitaire, entraînant une croissance rapide des cellules de la peau et l'apparition de plaques rouges ou violettes, épaisses et squameuses

** La société attend les données de l'étude de mi-parcours au second semestre de 2026

** ORKA-001 est un anticorps injectable à action prolongée conçu pour bloquer l'IL-23p19, une protéine liée à l'inflammation

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 8,4 % depuis le début de l'année.