 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 797,92
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oruka Therapeutics bondit après les résultats positifs d'une étude de phase précoce sur un médicament contre le psoriasis
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Oruka Therapeutics ORKA.O ont bondi de 20,22% pour atteindre leur plus haut niveau depuis 8 mois, soit 17,91 dollars

** L'action est prête pour sa meilleure journée depuis août 2024, si les gains se maintiennent ** La société déclare que son médicament expérimental, ORKA-001, a été bien toléré avec un profil d'innocuité favorable pour le traitement des maladies chroniques de la peau, y compris le psoriasis en plaques, dans les données provisoires des essais de stade précoce

** Le psoriasis est une maladie auto-immune non contagieuse qui provoque une réaction excessive du système immunitaire, entraînant une croissance rapide des cellules de la peau et l'apparition de plaques rouges ou violettes, épaisses et squameuses

** La société attend les données de l'étude de mi-parcours au second semestre de 2026

** ORKA-001 est un anticorps injectable à action prolongée conçu pour bloquer l'IL-23p19, une protéine liée à l'inflammation

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 8,4 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ORUKA THERA
16,5450 USD NASDAQ +11,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank