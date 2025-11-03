Orsted vend à Apollo une participation de 50 % dans un parc éolien au Royaume-Uni pour 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'accord et le contexte aux paragraphes 5-8)

La société danoise Orsted

ORSTED.CO a déclaré lundi qu'elle avait accepté de vendre une participation de 50 % dans le parc éolien offshore britannique Hornsea 3 pour environ 39 milliards de couronnes danoises (6,09 milliards de dollars), ce qui est largement considéré comme une mesure cruciale pour éviter un abaissement de la cote de crédit.

Orsted, le plus grand développeur d'éoliennes offshore au monde,tente de restaurer la confiance des investisseurs alors qu'il est confronté à la hausse des coûts due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation, ainsi qu'à l'incertitude engendrée par l'opposition du président américain Donald Trump aux énergies renouvelables.

La participation dans le projet de 8,5 milliards de livres (11,41 milliards de dollars a été vendue à Apollo Global Management APO.N , cotée à New York, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs, laissant Orsted avec une participation de 50 %.

"La transaction représente une étape clé dans le plan de financement d'Orsted et permet d'équilibrer les objectifs clés des partenariats et des désinvestissements tout en mettant l'accent sur la gestion du capital", a déclaré Orsted dans un communiqué.

L'investissement d'Apollo comprend une participation de 50 % et un engagement à financer 50 % des coûts de construction restants du projet, a ajouté la société.

En octobre, Orsted a levé 9,4 milliards de dollars par le biais d'une émission de droitsfortement escomptée pour consolider son bilan, et a annoncé plus tard qu'elle réduirait environ un quart de sa main-d'œuvre d'ici à la fin de 2027. Les actions ont clôturé à 115 couronnes danoises lundi, marquant une chute de 85 % par rapport à leur sommet de 2021.

Le projet Hornsea 3 de 2,9 gigawatts en mer du Nord, qui devrait devenir le plus grand parc éolien offshore du monde une fois achevé en 2027, produira suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 3 millions de foyers en Grande-Bretagne.

En mai, Orsted a interrompu son projet Hornsea 4, invoquant les coûts élevés de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation du risque d'exécution, et a déclaré que l'annulation coûterait à l'entreprise jusqu'à 5,5 milliards de couronnes danoises.

(1 $ = 6,4029 couronnes danoises)

(1 $ = 0,7451 livres)