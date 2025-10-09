Orsted va licencier un quart de ses effectifs d'ici à 2027

La société danoise Orsted ORSTED.CO , le plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, a annoncé jeudi la suppression d'environ 2.000 emplois d'ici la fin de 2027, soit un quart de sa main-d'œuvre.

"Les raisons de cette décision sont que l'entreprise se concentrera davantage sur l'éolien offshore et l'Europe, qu'un certain nombre de parcs éoliens offshore seront finalisés dans les années à venir et que l'entreprise doit améliorer sa compétitivité", a déclaré Orsted.

Orsted s'est développé rapidement au cours de la dernière décennie mais a récemment été confronté à des revers aux États-Unis, ainsi qu'à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à la hausse des taux d'intérêt et à des retards de projets, entraînant une baisse du cours de son action.

Cette semaine, Orsted a levé 9,4 milliards de dollars (8,09 milliards d'euros) via une émission de droits fortement décotée, après que ses activités aux États-Unis ont été limitées par la résistance du président Donald Trump aux projets d’énergie renouvelable.

L'entreprise estime que les licenciements et autres mesures d'efficacité devraient lui permettre de réaliser des économies annuelles d'environ 2 milliards de couronnes danoises (267,91 millions d'euros) à partir de 2028.

(Rédigé par Stine Jacobsen, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)