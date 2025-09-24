Orsted reprend ses travaux sur un parc éolien offshore aux États-Unis après la levée de l'ordre d'arrêt des travaux

Le danois Orsted

ORSTED.CO a déclaré mercredi qu'il avait repris les travaux sur un projet éolien offshore américain après qu'un juge fédéral a statué lundi qu'il pouvait redémarrer la construction alors que l'affaire juridique de l'administration Trump visant à arrêter complètement le projet se poursuit.

Le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique a émis un ordre d'arrêt des travaux le 22 août pour Revolution Wind, marquant le dernier développement dans la campagne plus large de la présidence de Donald Trump pour démanteler le secteur de l'énergie renouvelable.

Revolution Wind, situé à 15 miles (24 km) au large des côtes de Rhode Island, était achevé à 80 %, avec toutes les fondations offshore en place et 45 des 65 éoliennes installées à l'époque.

Une fois achevé, Revolution Wind devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter 350 000 foyers dans le Rhode Island et le Connecticut.

Orsted et Skyborn Renewables, partenaire de la coentreprise, ont déjà dépensé ou engagé environ 5 milliards de dollars dans le projet, selon les documents déposés par les entreprises auprès des tribunaux américains. En cas d'annulation du projet, les coûts de rupture s'élèveraient à plus d'un milliard de dollars.