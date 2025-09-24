 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orsted reprend ses travaux sur un parc éolien offshore aux États-Unis après la levée de l'ordre d'arrêt des travaux
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le danois Orsted

ORSTED.CO a déclaré mercredi qu'il avait repris les travaux sur un projet éolien offshore américain après qu'un juge fédéral a statué lundi qu'il pouvait redémarrer la construction alors que l'affaire juridique de l'administration Trump visant à arrêter complètement le projet se poursuit.

Le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique a émis un ordre d'arrêt des travaux le 22 août pour Revolution Wind, marquant le dernier développement dans la campagne plus large de la présidence de Donald Trump pour démanteler le secteur de l'énergie renouvelable.

Revolution Wind, situé à 15 miles (24 km) au large des côtes de Rhode Island, était achevé à 80 %, avec toutes les fondations offshore en place et 45 des 65 éoliennes installées à l'époque.

Une fois achevé, Revolution Wind devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter 350 000 foyers dans le Rhode Island et le Connecticut.

Orsted et Skyborn Renewables, partenaire de la coentreprise, ont déjà dépensé ou engagé environ 5 milliards de dollars dans le projet, selon les documents déposés par les entreprises auprès des tribunaux américains. En cas d'annulation du projet, les coûts de rupture s'élèveraient à plus d'un milliard de dollars.

Environnement

Valeurs associées

ORSTED
15,900 EUR Tradegate +1,99%
ORSTED
118,550 DKK LSE Intl +2,35%
ORSTED
18,7000 USD OTCBB +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Le Conseil d'Etat à Paris le 11 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Chasse à l'alouette: le Conseil d'État désavoue encore le gouvernement
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:30 

    Le Conseil d'État, saisi au sujet de la chasse à l'alouette des champs, a désavoué mercredi une fois de plus le gouvernement, qui tentait de nouveau d'autoriser la méthode des filets dits "pantes". Saisie par deux associations de défense des animaux, la plus haute ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank