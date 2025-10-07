 Aller au contenu principal
Orsted prévoit la mise en service du parc éolien américain Sunrise Wind au second semestre 2027, et affirme que le projet Revolution est de nouveau sur les rails
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 08:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le projet Revolution Wind dans les paragraphes 2-3)

Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO maintient son plan pour achever son projet offshore Sunrise Wind aux États-Unis au cours du second semestre 2027, a déclaré mardi à la presse le directeur général de l'entreprise, Rasmus Errboe.

Orsted a entre-temps entièrement repris les travaux sur le projet américain Revolution Wind, achevé à 80%, après qu'un juge fédéral a levé le mois dernier une ordonnance d' arrêt de travail que l'entreprise avait reçue de l'administration du président Donald Trump en août.

Orsted prévoit toujours que Revolution Wind sera opérationnel d'ici le deuxième trimestre 2026, a déclaré Errboe.

