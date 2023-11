Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orsted : dévisse de -26% vers 33,6E, + bas absolu information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le géant danois des éoliennes subit 2 mois après le même sort que le 30 août : le titre dévisse de -26% vers 33,6E alors qu'une grosse commande aux US est annulée, laissant le groupe aux prises avec son lourd endettement.

Le titre pulvérise le fragile support des 42E pour s'en aller inscrire un nouveau plancher historique sous 34E, avec un cours divisé presque par 4 par rapport à ses sommets.

Lors du précédent coup de tabac de -25%, Orsted avait encore perdu 15% lors des 5 séances suivantes.





Valeurs associées ORSTED Tradegate -26.42% ORSTED LSE +5971.01% ORSTED XETRA -24.75% ORSTED LSE Intl -24.47% ORSTED OTCBB -26.88%