CAC 40
7 901,06
+0,91%
Orsted bondit après le feu vert d’un juge américain pour le projet 'Revolution Wind'
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 10:27

Le titre Orsted ORSTED.CO a bondi jusqu’à 12% en début de séance mardi, après qu’un juge fédéral américain a autorisé la reprise des travaux sur le projet "Revolution Wind", quasi achevé, suspendu le mois dernier par l’administration du président Donald Trump.

Cette décision constitue un revers pour Donald Trump, qui a à plusieurs reprises critiqué les parcs éoliens, les jugeant laids, peu fiables et coûteux, en s’appuyant sur les agences fédérales pour freiner leur développement.

Cependant, pour Orsted, il s’agit d’une victoire importante. Le développeur d’éolien en mer perdait 2 millions de dollars (1,70 million d'euros) par jour depuis que le Bureau américain de gestion de l’énergie océanique (BOEM) a émis son ordre d’arrêt des travaux le 22 août, citant des préoccupations de sécurité nationale.

Vers 08h11 GMT, le titre Orsted prenait 6,41%.

Le projet Revolution Wind, situé à 24 km au large de la côte du Rhode Island, était achevé à 80% à ce moment-là, avec toutes les fondations offshore en place et 45 des 65 éoliennes installées.

La société danoise et son partenaire Skyborn Renewables ont déjà dépensé ou engagé environ 5 milliards de dollars sur le projet, qui entraînerait plus d’un milliard de dollars de coûts de rupture en cas d’annulation, selon des documents judiciaires américains déposés par les entreprises.

Orsted peinait déjà à éviter une dégradation potentiellement dévastatrice de sa notation de crédit avant même l’ordre d’arrêt des travaux. Confronté à l’inflation, à la hausse des taux d’intérêt et aux retards dans la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise a demandé en août à ses actionnaires une injection de 9,4 milliards de dollars.

Une fois l’augmentation de capital entièrement garantie réalisée, Orsted disposera d’une réserve de liquidités de 145 milliards de couronnes danoises (19,43 milliards d’euros), que le directeur financier Trond Westlie a jugée suffisante pour achever les projets en cours.

(Reportage Louise Rasmussen, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ORSTED
15,780 EUR Tradegate -3,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

