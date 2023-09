Orpea: une ex-La Poste nommée directrice de la qualité information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé lundi la nomination de Muriel Barnéoud, l'ancienne directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, au poste de directrice de la responsabilité sociétale (RSE) et de la qualité de l'exploitant de maisons de retraite.



Muriel Barnéoud, qui va rejoindre le comité de direction, aura notamment pour missions de piloter la stratégie RSE du groupe et de renforcer la politique et les objectifs liés à la qualité dans le cadre de son plan de refondation.



'Son expertise notamment dans les domaines de la RSE et de la qualité sera déterminante pour hisser de nouveau le groupe au rang exigé d'un opérateur de premier plan capable de prendre soin des plus fragiles', a expliqué Laurent Guillot, le directeur général d'Orpea.



Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un DESS en finances et fiscalité de l'Université Panthéon-Sorbonne, Muriel Barnéoud avait débuté sa sa carrière en 1990 comme auditrice chez Arthur Andersen.



Elle avait ensuite rejoint le groupe La Poste en 1994, dont elle avait fini par devenir directrice de l'engagement sociétal en 2016.