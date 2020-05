Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea suspend temporairement ses objectifs 2020 Reuters • 05/05/2020 à 18:24









5 mai (Reuters) - Orpea SA ORP.PA a annoncé mardi: * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 981 MILLIONS D'EUROS AU T1, CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,9% * ORPEA SUSPEND TEMPORAIREMENT SES OBJECTIFS 2020 Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA (Reporting By Claude Chendjou)

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +4.69%