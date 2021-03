ORPEA : succès de la première émission d'obligations durables pour un montant de 500 M€

Succès de la première émission d'obligations durables (« Green & Social ») pour un montant de 500 M€ à 7 ans et un coupon de 2,00%

Opération sursouscrite 2 fois (carnet d'ordres supérieur à 1 Md €)





Yves Le Masne, Directeur Général du Groupe ORPEA conclut : « Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont participé à cette première émission obligataire green et social pour ORPEA. Le succès de cette émission démontre la solidité du modèle ORPEA, notamment au travers de la crise sanitaire, et surtout l'engagement social et environnemental du Groupe. En effet, le produit de cette émission va permettre de financer, à un taux attractif, des établissements répondant aux plus hauts standards environnementaux et renforcer encore le développement d'une offre d'expert de la prise en charge de la Dépendance pour faire face aux défis démographiques et de santé publique dans le monde. »



