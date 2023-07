ORPEA : Situation de liquidité et perspective de performance opérationnelle 2023

Sollicitation auprès du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre de l’arrêté du Plan de Sauvegarde Accélérée par application forcée interclasse



Performance opérationnelle 2023 : chiffre d’affaires attendu en moindre croissance et perspective d’EBITDAR ajustée à la baisse de 15% à 20% (EBITDAR compris entre 705 M€ et 750 M€)



Trésorerie à fin juin 2023 en ligne avec le niveau anticipé



Perspectives de liquidité du groupe restant inchangées sur 2023 et à l’horizon du plan d’affaires 2022-2025



A date, les informations disponibles quant aux performances opérationnelles réalisées au cours du 1er semestre 2023 et aux tendances observées conduisent à anticiper une moindre croissance du chiffre d’affaires en 2023 et un décalage substantiel en matière de génération d’EBITDAR pour 2023, de l’ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d’EBITDAR de 881 M€ figurant dans le Plan d’Affaires de Novembre 2022 Actualisé communiqué au marché le 12 mai 2023 (soit un EBITDAR 2023 compris entre 705 M€ et 750 M€).



