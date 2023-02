ORPEA : signature de l'accord de lock-up relatif au plan de restructuration financière

Une nouvelle étape importante dans la restructuration financière d’ORPEA S.A. (la « Société ») vient d’être franchie avec la signature de l’accord qui cristallise l’engagement des parties à l’accord de principe annoncé le 1er février dernier (l’ « Accord de Principe ») à soutenir et réaliser toutes les démarches et les actions nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration financière de la Société.



Ainsi, la Société annonce avoir conclu cet accord, intitulé accord de lock-up (l’« Accord de Lock-Up ») avec d’une part, le groupement d’investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF, accompagnée par MACSF (ensemble le « Groupement »), et d’autre part, les cinq principales institutions (le « SteerCo ») coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés d’ORPEA S.A.



A cette occasion, les parties prenantes ont réaffirmé leur soutien au management et au Plan de Refondation du Groupe, tel que présenté par la Société dans son communiqué du 15 novembre 2022.