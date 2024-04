ORPEA S.A. : résultats annuels consolidés

- Nette progression des indicateurs extra financiers avec des avancées majeures enregistrées à l’égard des collaborateurs, des résidents et des patients



- Dans un contexte de croissance soutenue du chiffre d’affaires (+11%), la performance financière 2023 a été affectée par une pression inflationniste sur les coûts et un taux d’occupation des maisons de retraite en France inférieur aux attentes



- Avec une augmentation continue du taux d’occupation moyen Groupe au second semestre 2023 (+1,1 point par rapport au premier semestre 2023, reflétant à la fois la progression de l’activité à l’international et sur les maisons de retraite en France), la marge d’EBITDAR s’inscrit en amélioration au second semestre 2023 par rapport au premier semestre (S1 = 13,2% ; S2 = 13,6%)



- EBITDAR 2024 attendu en nette progression : 800-835 M€ (soit +15/+20% par rapport à 2023)



- Mise en œuvre d’un programme de transformation (CREATE) avec un impact favorable dès 2024 de 35 M€ à 40 M€ sur l’EBITDAR



