ORPEA : résultats du 1er semestre 2023

Un chiffre d’affaires en progression de +10,7% par rapport au 1er semestre 2022 : un taux d’occupation du groupe en amélioration à l’exception des maisons de retraite en France



Une performance opérationnelle en retrait : EBITDAR à 336 millions d’euros avec une marge de 13,2% en recul de -5,4 points par rapport au 1er semestre 2022 et de -1,6 point par rapport au 2ème semestre 2022 ; en raison d’une masse salariale en progression pour répondre aux exigences de qualité et d’un contexte inflationniste



Un résultat opérationnel courant à -13 M€ et un résultat net à -371 M€ intégrant -231 M€ de résultat financier



Un EBITDAR sur l’ensemble de l’année 2023 dans le bas de l’estimation publiée en juillet (705/750 M€) et une amélioration attendue au S2 2023 par rapport au S1 2023



Une trésorerie en ligne avec les prévisions du Plan de Sauvegarde



