ORPEA : résultats de l'AGM du 22 décembre 2023

• Renouvellement du conseil d’administration

• Synthèse des résultats des votes



Guillaume Pepy, Président du Conseil d’administration : « Avec un Conseil d’administration largement renouvelé, reflet de l’arrivée au capital de ses nouveaux actionnaires, ORPEA peut aujourd’hui se tourner vers l’avenir. Je suis heureux de la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Les compétences réunies au sein du nouveau Conseil d’administration, combinées à la capacité de nos nouveaux actionnaires à se projeter dans le temps long, donneront au Groupe les moyens de ses ambitions. Depuis l’été 2022, le Groupe s’est appuyé sur un Conseil d’administration très investi auprès de Laurent Guillot et de ses équipes pour faire de la mise en place du plan de Refondation et de la restructuration financière de véritables succès. Je remercie, une nouvelle fois, les administrateurs sortants pour leur engagement, et en notre nom à tous, je félicite Laurent Guillot et son équipe pour leur mobilisation au service des patients et résidents ainsi que des collaborateurs. Je remercie également les membres du Conseil dont les mandats viennent d’être approuvés de leur confiance réaffirmée et continuerai avec engagement et détermination à exercer ma mission de Président du Conseil, au service de toutes les parties prenantes d’ORPEA et avec l’ambition de poursuivre sur la voie de la Refondation engagée depuis plus d’un an ».