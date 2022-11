ORPEA : réponse à la lettre ouverte de Nextstone Capital et Mat Immo Beaune

ORPEA a pris connaissance, en même temps que le marché, de la lettre ouverte publiée par Nextstone Capital et Mat Immo Beaune, deux actionnaires se présentant comme agissant de concert et représentant ensemble moins de 3% du capital et des droits de vote.



Compte tenu des nombreuses contre-vérités contenues dans ce courrier, ORPEA entend rétablir la réalité des faits auprès du marché et constate que ce courrier est réalisé au mépris des recommandations de place encadrant l’activisme actionnarial.



La Société constate qu’avant même la présentation du plan de transformation d’ORPEA du 15 novembre, ces deux actionnaires minoritaires se livrent à une critique publique des orientations stratégiques du Groupe exposée sous forme d’allégations, en soutien d’une thèse qui ne vise qu’au démantèlement du Groupe. ORPEA tient à souligner qu’elle a engagé tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations envisagées par le protocole de conciliation de juin 2022. La Société avait d’ailleurs eu des discussions avancées avec des investisseurs immobiliers sur des cessions d’actifs avant même l’homologation de ce protocole. Ces négociations ont été activement poursuivies mais n’ont pas, pour l’essentiel, pu aboutir à ce jour en raison de la dégradation du contexte macro-économique et de la situation particulière du Groupe.



