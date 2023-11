ORPEA proposera un nouveau conseil d’administration après l’entrée du « Groupement » au capital

Dans le cadre de sa restructuration financière, et conformément à (i) l’accord de Lock-Up, conclu le 14 février 2023 entre la Société avec, d’une part, la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF (le « Groupement »), et d’autre part, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée de la Société et (ii) au plan de sauvegarde accélérée de la Société approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023, ORPEA proposera à la prochaine Assemblée générale, prévue le 22 décembre 2023, de nommer en qualité d’administrateurs de la Société :

• Caisse des Dépôts et Consignations,

• CNP Assurances,

• Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF),

• MACSF Epargne Retraite,

• M. Philippe Grangeon(1),

• Mme Sibylle Le Maire(1),

• Mme Frédérique Mozziconacci(2),

• Mme Méka Brunel(3).



(1) Candidats proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

(2) Candidate proposée par MAIF

(3) Administratrice indépendante.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.