Orpea: plan de sauvegarde approuvé par le tribunal

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'avancement de sa restructuration financière, Orpea annonce le franchissement d'une étape majeure avec l'arrêté de son plan de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, par voie d'application forcée interclasses.



'La validation par le Tribunal de notre plan de sauvegarde accélérée va permettre l'arrivée au capital de nouveaux actionnaires dans un groupe qui aura déjà un tout autre visage', commente Laurent Guillot, le directeur général du groupe d'Ehpads.



Dès lors que le plan a été arrêté par voie d'application forcée interclasses, les actionnaires existants détiendraient à l'issue des opérations en capital, et en l'absence de tout réinvestissement, environ 0,04% du capital d'Orpea.





