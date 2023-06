Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: le titre baisse après une décision de justice information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Orpea accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une décision de justice jugée défavorable pour l'exploitant de maisons de retraite.



D'après un groupement d'investisseurs, la Cour d'appel de Versailles a ordonné hier une rectification de la répartition des classes de parties prévue par le tribunal de commerce de Nanterre, ainsi qu'une modification de la classe des créanciers chirographaires, c'est-à-dire des détenteurs de dette ne disposant d'aucune garantie particulière.



'Cette décision a des conséquences importantes sur l'ensemble de la procédure de restructuration de l'entreprise puisqu'elle signifie que le processus de vote doit recommencer', a souligné le 'Support Club', qui réunit plusieurs investisseurs internationaux.



L'association estime que les administrateurs d'Orpea n'ont pas d'autre solution que de relancer le processus de vote et les enjoint à prévoir un mécanisme permettant d'identifier les créanciers chirographaires auxquels des garanties ont été accordées.



Le 'Support Club' regroupe des fonds tels que Fortress Investment Group, Kite Lake Capital, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors, tous créanciers chirographaires d'Orpea.



En données cumulées, leurs actifs représentent 497 millions d'euros de créances non-privilégiées d'Orpea.



Vers 16h30, le titre du groupe de soins de santé abandonnait plus de 4%.





