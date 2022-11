ORPEA : Le plan de la refondation « ORPEA change ! avec vous et pour vous »

Ouverture concomitante des discussions avec les détenteurs de dette non sécurisée d’ORPEA SA, visant à restaurer les équilibres financiers



• L’ambition du Groupe : redevenir l’acteur de référence du secteur en se recentrant sur la qualité des soins et de l’accompagnement et le développement des collaborateurs

• Pour cela le groupe doit CHANGER ! :

o Changer de méthode : « Avec Vous et Pour Vous » pour associer l’ensemble de ses parties prenantes à la refondation du Groupe ;

o Changer d’approche du soin, de l’accompagnement avec une amélioration continue des pratiques médicales et éthiques et de la sécurité et du bien-être des collaborateurs ;

o Changer les équilibres financiers :

- Redresser la performance opérationnelle : 9% de croissance annuelle du Chiffre d’Affaires d’ici 2025, marge d’EBITDAR supérieure à 20% en 2025, pour un EBITDA hors IFRS 16 estimé à 745 M€ (12,2%) en 2025 ;

- Repenser la stratégie de détention immobilière (avec un potentiel de cessions d’actifs dès que les conditions le permettront) et notre périmètre géographique (restructuration ou cession des pays dans lesquels le Groupe ne dispose pas de position attractive) ;

- Retrouver une structure financière pérenne.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.