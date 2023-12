Orpea : lancement d’une augmentation de capital d’environ 1,2 milliard d’euros

(AOF) - Orpea annonce le lancement d’une augmentation de capital d’environ 1,2 milliard d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite, assortie d’un droit de priorité accordé aux actionnaires existants. Le groupement détiendra plus de 50% du capital à l'issue de cette levée de fonds. Le prix de souscription est fixé à 0,0178 euro par action nouvelle.

Hier, Orpea a par ailleurs annoncé prévoir 500 millions d'euros de cessions en 2024 dans le cadre de la poursuite de son plan de refondation.

Le groupe prévoit également de lancer une foncière et de se doter d'une nouvelle identité pour devenir une société à mission en 2025.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 90 000 lits et 1053 établissements dans 22 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,7 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Renouvellement de la gouvernance, Guillaume Pepy présidant le conseil d’administration de 7 membres, Laurent Guillot étant directeur général ;

- Bilan très tendu avec un levier de la dette de 23 à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change ! avec vous et pour vous » 2025 mis en place par le nouveau comité exécutif :

- objectifs financiers 2025 : 1173 établissements, 4,7 Mds€ de chiffre d’’affaires, soit une

- croissance annuelle moyenne de 9 %, et 20 % de taux de

- 1ère phases de juillet à novembre : remédier, organiser, remobiliser :

- nouvelle gouvernance,

- identification des synergies entre les métiers -EHPAD, soins à domicile, cliniques,

- identification des marchés cœur : France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande,

Espagne et Autriche, avec 5,23 Mds€ de chiffre d’affaires attendu en 2025,

- 15 novembre : présentation du plan avec objectifs détaillés ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 % d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- audits énergétiques, production d’énergie renouvelable au niveau des établissements.

- Vers une prise de contrôle du capital par la Caisse des dépôts et groupe d’investisseurs, d’ici

fin décembre après assemblée générale des actionnaires, à hauteur de 50,2 %.

Défis

- Rapidité du redressement en France qui devra contribuer à 75 % au redressement de la marge ;

- Difficulté de mise en œuvre de la stratégie immobilière (détention de 20 et 25 % du portefeuille, contre 46 % en 2022 avec, à moyen terme, création d’une foncière dédiée à marge de promotion de l’ordre de 10 %, le retournement du marché limitant les cessions d’actifs immobiliers initialement prévues à 1 Md€ ;

- Mise en œuvre de la restructuration financière ouverte le 25 octobre : 3 augmentations de capital débouchant sur une valeur de l’action qui pourrait être inférieure à 0,02 € ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 10,7 % et une perte nette de 371 M€ au 1er semestre, anticipations 2023 d’un résultat opérationnel de + 705 M€.

